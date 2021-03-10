مرصد حقوقي: تركيا استغلت انقلاب 2016 لإسكات المعارضة

قال المرصد الدولي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، إن تركيا استغلت انقلاب 2016 لإسكات المعارضة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وأشار المرصد الدولي لحقوق الإنسان، أن تركيا لم تعد دولة قانون منذ محاولة الانقلاب في 2016، مشيرًا الي أن سلطات تركيا خططت للسيطرة على القضاء قبل انقلاب 2016.وكان المرصد قد أرسل ومنظمات دولية وخبراء حقوقيون خطابًا علنيًا للحكومة التركية، للمطالبة بوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحالية التي ترتكبها تركيا ضد العديد من المواطنين ومنهم عضو البرلمان التركي عمر فاروق غرغيرلي أوغلو، الذي تعرض للتهديد والاتهام بالإرهاب من قبل الشرطة التركية دون سند قانوني.