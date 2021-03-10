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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الليبية المؤقتة: مستعدون لتسليم السلطة لـ «الدبيبة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:39 م
الدبيبة
الدبيبة
عبير سليم
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أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، مساء اليوم، عن استعدادها التام لتسليم المهام وكافة وزارتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها، لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متى شكلت اللجان المختصة، وفقا لوسائل إعلام ليبية محلية.


وتقدمت الحكومة في بيان، أصدرته للشعب الليبي بالتهاني وبمناسبة التوافق على حكومة الوحدة الوطنية، كما هنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي على تحملهم المسؤولية الوطنية والتي نتج عنها فتح باب الحوار والمصالحة، ووضع الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة.

وتقدمت الحكومة أيضا، لرئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية بالتهاني على الثقة التي منحت لهم.

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