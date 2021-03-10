وكيل زراعة الوادي الجديد يشدد على المرور اليومي للحقول الإرشادية

أجرت إدارة الإرشاد الزراعي برئاسة المهندس سامح رمزي غبريال مدير إدارة الإرشاد الزراعى بالوادي الجديد، والمهندس أحمد عبدالسلام وكيل إدارة الإرشاد الزراعي، زيارة للحقول الإرشادية لمحصول القمح بمركز باريس التابع لمحافظة الوادي الجديد، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.يرافقة الدكتور احمد عبدالمنعم عبداللطيف استاذ المحاصيل، والدكتور حمادة محمد ابراهيم رئيس قسم الارشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، والدكتور سامح حلمي بكر استاذ صحة الحيوان بمركز بحوث الصحراء، حيث استقبلهم المهندس سمير عبداللطيف مدير الادارة الزراعية بباريس للمرور علي الحقول الارشادية التابعة لمركز بحوث الصحراء والزراعات بالمركز، كما تم الكشف على بعض الماشية لخلوهم من أمراض الجلد العقدي.وقدم مركز بحوث الصحراء هذا العام تقاوي منتقاة تم زراعتها في 10 حقول إرشادية 5 حقول بمركز باريس. و5 حقول بمركز الخارجة منزرع باصناف جميزة 11 وسدس 14 وجيزة 171.