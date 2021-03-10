مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض عند مستوى 1،465.43

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،465.43 بانخفاض قدره 1.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 633.96 بانخفاض قدره 1.34 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة تسعة ملايين و805 آلاف و858 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و760 ألفا و358 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 118 صفقة.