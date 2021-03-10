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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لحظة القبض على المتهم فى واقعة التحرش بـ«طفلة المعادى» (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:08 م
المتهم بالتحرش بطفلة
المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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حصلت «الدستور» على فيديو وزارة الداخلية الموثق لخطة القبض على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحديد مكان اختباء المتهم وانطلاق مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة.

وقررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس متهم آخر في واقعة متحرش المعادي، يدعى "مدحت.س" فني تكييف بتهمة التستر على المتهم "محمد.ج"، 38 سنة، بمسكنه، أربعة أيام على ذمة تحقيقات القضية.

وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها.

وفور فتحها باب الشقة خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

https:m.facebook.comstory.php?story_fbid=3845445585531888&id=100001994547792

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