لحظة القبض على المتهم فى واقعة التحرش بـ«طفلة المعادى» (فيديو)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:08 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
حصلت «الدستور» على فيديو وزارة الداخلية الموثق لخطة القبض على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحديد مكان اختباء المتهم وانطلاق مأمورية أمنية تمكنت من القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة.
وقررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس متهم آخر في واقعة متحرش المعادي، يدعى "مدحت.س" فني تكييف بتهمة التستر على المتهم "محمد.ج"، 38 سنة، بمسكنه، أربعة أيام على ذمة تحقيقات القضية.
وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها.
وفور فتحها باب الشقة خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.
https:m.facebook.comstory.php?story_fbid=3845445585531888&id=100001994547792
وكشفت التحقيقات عن أن والد الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وأن الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج الفتاة حتى دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما أن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها، ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها.
وفور فتحها باب الشقة خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.
https:m.facebook.comstory.php?story_fbid=3845445585531888&id=100001994547792