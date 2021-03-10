مدير مشروع «سيل»: هدفنا الدمج بين ترشيد استهلاك مياه الري واستخدام الطاقة الشمسية

نظم مشروع الاستثمارات الزراعية (سيل) ورشة عمل لتطوير نظم الري والطاقة في 30 قرية بالصعيد.وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الورشة يتم عقدها بالتنسيق بين وزارات الزراعة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، ومحافظات كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، أسوان، وبحضور ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ووزارة التعاون الدولي.وأضاف أن الورشة تهدف إلى تطوير نظم الري والطاقة في مساحة 5 آلاف فدان، للمرحلة الأولى شاملة تركيب طلمبات رفع المياه، ومحطات طاقة شمسية كزراعة نظيفة ومنع استخدام الكيماويات والأسمدة والاعتماد على السماد العضوي، بالإضافة إلى تنفيذ 35 صوبة زراعية.من جانبه، قال الدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (سيل) إن المشروع يهدف إلى الدمج بين ترشيد استهلاك المياه في الري، واستخدام الطاقة الشمسية، حيث نجح المشروع خلال الفترة الماضية في إعادة تبطين المساقي الداخلية بقرى منطقة مطوبس بكفر الشيخ، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المنفذ 10500 متر طولي في عام 2018 وجار الآن تبطين 15000 متر طولي، كما تم طرح ثلاث مناقصات عامة لاستكمال تبطين عدد 10300 متر طولي.بدوره، عرض مجدي علام مستشار برنامج المناخ الدولي (gef) عوامل المناخ الستة الرئيسية المؤثرة على الزراعة وأهمها الحرارة والجفاف والتصحر ودرجة الرطوبة، ودرجة بلل الأوراق النباتية وتفعيل برنامج الإنذار المبكر للمناخ من خلال وسائل تليفونية للفلاحين في إجمالي 30 قرية.