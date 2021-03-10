حقوق الإنسان الليبية ترحّب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

رحّبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، مساء اليوم، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة خلال جلسة مجلس النواب الليبي اليوم بمدينة سرت.وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن هذه الخطوة المهمة تأتي تلبية لتطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسى والاجتماعى والمؤسساتي، وكما تمثل هذه الخطوة نقطة تحول حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 ديسمبر 2021.وأضافت: "لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة من تاريخ ليبيا".كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تقديرها الكبير للجهود التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك لجهود الدول العربية ودول الجوار والدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الإفريقي، من أجل الوصول إلى توافق بين فرقاء الأزمة الليبيين، ودعم طموحات الشعب الليبي في إنهاء العنف وتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في ليبيا.ومنح البرلمان الليبي، صباح اليوم، الثقة للحكومة برئاسة عبد الحميد دبيبة، حيث صوت 132 نائبا بمنح الثقة للحكومة الليبية.