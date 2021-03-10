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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 وفاة و1491 إصابة بكورونا فى سويسرا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:19 م
كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم الأربعاء عن تسجيل 14 حالة وفاة، بالإضافة إلى 1491 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت وزارة الشئون الصحية في بيان من مقرها بالعاصمة برن إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 9374 حالة وفاة وأكثر من 577 ألف إصابة بالفيروس التاجي.

وأضافت أن عدد المصابين الذين يضطرون للحصول على علاج ورعاية في المستشفيات في الأسبوعين الماضيين وصل الى 422 مصابا فيما تمكنت السلطات منذ نهاية فبراير الماضي من تطبيق أكثر من 4.5 مليون اختبار تشخيصي على من بدت عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن السلطات فرضت العزل المنزلي على أكثر من عشرة آلاف مصاب حتى التعافي من أعراض الإصابة بالفيروس الى جانب عزل زهاء 18 ألفًا آخرين كانوا على تواصل مع هؤلاء المصابين فيما وصل عدد من تم فرض العزل المنزلي عليهم بعد العودة من دول مصنفة على انها خطرة الى 4653 شخصًا بهدف التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وبدأت السلطات السويسرية في حملة توعية جديدة لحث الرأي العام على التمسك بالإجراءات الاحترازية مع عودة تدريجية للأنشطة التجارية باستثناء المطاعم والمقاهي مع متابعة معدلات الإصابات من كثب.
ويساور السلطات حالة من القلق البالغ بشأن ارتفاع حالات إصابات بتحورات الفيروس التاجي التي باتت تمثل أكثر من نصف المصابين.

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