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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز التطوير المهني بجامعة المنيا يعلن عن أول منصة افتراضية للتوظيف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:33 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بالمنيا عن إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة 2021 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع رؤساء عشر جامعات حكومية.

وستتيح هذه المنصة الجديدة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، كما ستوفر هذه المنصة للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية فضلا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني.

وسوف تطلق المنصة أولى فاعلياتها وهو الملتقى الافتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021 ويعد هذا الملتقى الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذي عقد في سبتمبر 2020 نجاح كبير بحضور نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم فني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

وقد صرح م. جوناثان نسيم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة وواحد من أصحاب الأعمال المشاركين في الملتقي قائلا، نحن كأصحاب أعمال فخورين بإطلاق هذه المنصة الدائمة لتوظيف طلابنا وخرجينا من الجامعات الحكومية ذلك في إطار سعينا الدائم والمستمر لخدمة مجتمعنا وتحقيق لمبدأ المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

كما أبدى ياسر السيد الرئيس التنفيذي لمجموعة سمارت هو من أصحاب الأعمال المشاركين في الملتقي بمحافظة المنيا عن سعادته بالتعاون مع العشر جامعات الشريكة على مدار عام كامل خاصة بعد النجاح الذى حققه الملتقى الافتراضى الأول.

تعد هذه منصة للتوظيف الافتراضي منصه ثلاثية الأبعاد ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي. والمنصة تتيح فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) وأو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

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