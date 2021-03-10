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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية تبدأ نظر الطعون الأحد المقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:32 م
محكمة
محكمة
مروة عنبر
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أعلنت محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية، أنها ستبدأ نظر الطعون في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن قلم المحكمة فرع مدينة رام الله، وفرع مدينة غزة، تلقيا عددا من الطعون.

جاء ذلك خلال اجتماع للمحكمة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي بين رام الله وغزة، وترأسته رئيس محكمة قضايا الانتخابات المستشارة إيمان ناصر الدين، لوضع السياسة العامة لعمل المحكمة والاتفاق على تحديد أيام نظر الطعون أسبوعيا.

وكلفت رئيس المحكمة القاضي فايز حماد بترؤس الهيئة التي تنظر الطعون في مقر المحكمة فرع مدينة غزة، على أن يكون تشكيل الهيئة حسب أقدمية القضاة، علما بأن المحكمة ستعقد في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكدت إيمان ناصر الدين، أن جلسات محكمة قضايا الانتخابات ستكون علنية وفقا للقانون، ونظرا للظرف الصحي العام، سيكون كل من يحضر ملزما باتباع البرتوكولات الصادرة عن الجهات المختصة لمنع نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

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