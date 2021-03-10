البرلمان الليبي ينشر أسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية

نشر مجلس النواب، مساء اليوم، قائمة رسمية بأسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي نالت ثقة المجلس بأغلبية 132 صوتًا صباح اليوم.وضم التشكيل وفق القائمة المنشورة، أسماء 21 وزيرًا من بينهم نائبان لرئيس الوزراء دون حقيبة، من المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية يوم الإثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي، وتولى رئيس الحكومة منصب وزير الدفاع بصفة موقتة، وخالد التيجاني مازن حقيبة وزارة الداخلية.وحازت النساء 4 حقائب وزارية في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أسندت إلى نجلاء محمد المنقوش، لتكون أول وزيرة للخارجية في تاريخ البلاد، وكذلك حليمة إبراهيم عبدالرحمن لوزارة العدل، ووفاء أبوبكر محمد الكيلاني للشئون الاجتماعية، ومبروكة توفي عثمان اوكي للثقافة والتنمية المعرفية.وفيما يلي أسماء وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة:1 – نائب رئيس الوزراء: حسين اعطية عبدالحفيظ القطراني2 – نائب رئيس الوزراء: رمضان أحمد بوجناح3 – وزير الزراعة والثروة الحيوانية: حمد عبدالرازق طاهر المريمي4 – وزير الموارد المائية: طارق عبدالسلام مصطفى أبوقيقة5 – وزير الثروة البحرية: عادل محمد سلطان حسن6 – وزير الرياضة: عبدالشفيع حسين محمد الجويفي7 – وزير التخطيط: فاخر مفتاح بوفرنة8 – وزير الخارجية والتعاون الدولي: نجلاء محمد المنقوش9 – وزير الصحة: علي محمد مفتاح الزناتي10 – وزير التربية والتعليم: موسى محمد المقريف11 – وزير السياحة والصناعات التقليدية: عبدالسلام عبدالله اللاهي تکي12 – وزير الداخلية: خالد التيجاني مازن13 – وزير البيئة: إبراهيم العربي منير14 – وزير العمل والتأهيل: على العابد الرضاء أبوعزوم15 – وزير الشئون الاجتماعية: وفاء أبوبكر محمد الكيلاني16 – وزير الثقافة والتنمية المعرفية: مبروكة توفي عثمان اوكي17 – وزير الدفاع: رئيس حكومة الوحدة الوطنية (مؤقتًا)18 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عمران محمد عبدالنبي القيب19 – وزير التعليم التقني والفني: يخلف سعيد السيفاو20 – وزير الصناعة والمعادن: أحمد علي محمد عمر21 – وزير العدل: حليمة إبراهيم عبدالرحمن