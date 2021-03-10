رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

واصل الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لكلٍ من طلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بحرم الجامعة الجديد.ورافق خلال الجولة الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور فارق المتولي عميد كلية الهندسة.وبدأت الجولة بتفقد أحد اللجان الخاصة المنعقدة نظرًا لظروف صحية طارئة لأحد الطلاب، ووجه رئيس الجامعة أمنياته بالشفاء العاجل للطالب، متمنيًا تجاوز تلك المحنة بالنجاح والسداد.كما تفقد رئيس الجامعة امتحانات طلاب البكالوريوس والليسانس، والتي انتظمت بكل لجانها مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تم التنويه عليها مسبقًا.كما تفقد امتحانات الدراسات العليا لطلاب الدراسات العليا بكلية الزراعة، واطمأن على سير كل الإجراءات على أكمل وجه.ثم تفقد عقب ذلك أعمال البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وبالأخص عمليات الرصف والتنسيق الحضاري الممهدة لمبنى الإدارة العامة للجامعة والمحيطة بمجمع المباني الإدارية للكليات.