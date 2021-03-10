رئيس «تنظيم إدارة المخلفات»: صدور لائحة قانون المنظومة قبل 13 أبريل
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:24 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال الدكتور أحمد البري، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ستصدر قبل 13 أبريل المقبل.
وأضاف «البري» أنه تم إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وجارٍ مراجعتها تمهيدًا لاعتمادها قبل 13 أبريل المقبل، موضحًا أن القانون صدر في 13 أكتوبر 2020، والحكومة ستصدر اللائحة في الوقت المحدد وفقًا للقانون.
وبشأن مشكلة انتشار مقالب القمامة في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه سيتم إنشاء محطات وسيطة في المحافظة، وستسهم في حل مشكلة انتشار مقالب القمامة، متابعًا: "الناس اتعودت ترمي القمامة في المكان دا للأسف، وسنعمل على حل المشكلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا محافظة بني سويف، ما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، بحضور محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، ردًا على سؤال رئيس اللجنة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأضاف «البري» أنه تم إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وجارٍ مراجعتها تمهيدًا لاعتمادها قبل 13 أبريل المقبل، موضحًا أن القانون صدر في 13 أكتوبر 2020، والحكومة ستصدر اللائحة في الوقت المحدد وفقًا للقانون.
وبشأن مشكلة انتشار مقالب القمامة في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه سيتم إنشاء محطات وسيطة في المحافظة، وستسهم في حل مشكلة انتشار مقالب القمامة، متابعًا: "الناس اتعودت ترمي القمامة في المكان دا للأسف، وسنعمل على حل المشكلة".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا محافظة بني سويف، ما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، بحضور محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، ردًا على سؤال رئيس اللجنة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.