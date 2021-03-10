رئيس «تنظيم إدارة المخلفات»: صدور لائحة قانون المنظومة قبل 13 أبريل

قال الدكتور أحمد البري، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، ستصدر قبل 13 أبريل المقبل.وأضاف «البري» أنه تم إعداد مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وجارٍ مراجعتها تمهيدًا لاعتمادها قبل 13 أبريل المقبل، موضحًا أن القانون صدر في 13 أكتوبر 2020، والحكومة ستصدر اللائحة في الوقت المحدد وفقًا للقانون.وبشأن مشكلة انتشار مقالب القمامة في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه سيتم إنشاء محطات وسيطة في المحافظة، وستسهم في حل مشكلة انتشار مقالب القمامة، متابعًا: "الناس اتعودت ترمي القمامة في المكان دا للأسف، وسنعمل على حل المشكلة".جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا محافظة بني سويف، ما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، بحضور محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، ردًا على سؤال رئيس اللجنة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.