محافظ بورسعيد يوجه بتنظيم لجان طبية للمرور على المدارس

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحى وفيروس كورونا المستجد مؤخرا، وذلك بحضور مدير مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية، والإسعاف والطب الوقائى.وفى بداية الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد مع اللجنة آخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مؤكدا أن اجمالى من تلقوا اللقاح ببورسعيد حتى الآن ١٠٢ مواطن، مطمئنا على سير العمل داخل مركز اللقاح ببورسعيد، كما اطمن على سير العمل بقطاع الاسعاف ببورسعيد وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى.ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وتخصيص لجان طبية للمرور المستمر على كافة المدارس بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس والمرور مرتان بالأسبوع على كل مدرسة بالمحافظة، ومتابعة الموقف الصحى، وطمأنة الطلاب والمعلمين وتوعيهم بالاجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس المستجد.وتناول اللقاء ايضا استعراض جهود مديرية الصحة فى تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الجرعة الأولى منها داخل المحافظة وأعداد الأطفال الذين تلقوا التطعيم، مؤكدا على انطلاق الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الفترة من ٢٨ مارس حتى ٤ أبريل ببورسعيد، مشيرا للتطور الطبى الذى حققته بورسعيد مؤخرا وجودة تقديم الخدمات الطبية والصحية المواطنين، مشددا على أهمية توعية المواطن بجهود الدولة على أرض بورسعيد فى القطاع الصحى ومواجهة الشائعات التى تستهدف النيل من خطط الدولة.ومن جانبهم، وجهت لجنة إدارة أزمة كورونا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه ومتابعته المستمرة للموقف الصحى بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات من أجل تقديم افضل خدمة طبية للمواطن.