4846 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تسجيل 4 آلاف و846 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 740 ألفًا و472 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 3 آلاف و135 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 671 ألفًا و288 حالة، فيما تم تسجيل 27 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفًا و645 حالة.