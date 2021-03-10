سؤال ساخر يثير الجدل بقنا.. و«جنوب الوادي» تحيل واضعه للتحقيق

أحال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، مدرسًا بكلية الهندسة في الجامعة، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك لوضعه سؤالًا خالف معايير وضع أسئلة الامتحانات.



وقال رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، في تصريحات لـ"الدستور"، ان مدرس مادة مقاومة وتكنولوجيا المواد 2، وضع سؤالًا تضمن "اختر سؤالًا كنت تتمنى وجوده في الامتحانات وأجب عليه"، وذلك لطلاب الفرقة الثانية بكلية الهندسة.



وأضاف رئيس الجامعة، في سياق تصريحاته، أنه تم منع المدرس من تصحيح المادة، فيما قد تم إحالة المدرس للتحقيقات بمعرفة الشؤون القانونية في إدارة الجامعة، وذلك لعدم التزامه بمعايير الامتحانات، فضلًا عن منعه الامتحانات.