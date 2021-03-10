«جريمة فى الفسحة».. قصة معلمة تركت التدريس لإنقاذ الأطفال من التحرش

في مارس 2019، كانت صفاء عبدالباري، 32 عامًا، تذهب إلى عملها بشكل منتظم في إحدى مدارس مدينة المحلة الكبرى، كونها معلمة لغة عربية للصف الابتدائي، لكنها قررت فجأة الانقطاع التام عن عملها، بعد معايشتها لموقف عنيف، لا يمت للإنسانية أو الدين.تروي "صفاء" القصة المؤلمة التي جعلتها تغير حياتها بشكل جذري، بعد أن شاهدت طفلة صغيرة في الصف الثالث الابتدائي تجلس وحيدة داخل الفصل، والدموع تنهال من عينيها، باكية على ما حدث لها من ألم جسدي ونفسي.الصدمة كانت قوية للغاية حين روت التلميذة ما حدث لمدرستها، وبالأخص حين علمت من هو المجرم الذي مارس ذلك الفعل الشنيع بالطفلة الصغيرة، فالجميع داخل المدرسة كان يعتبره قدوة، كونه معلمًا كبيرًا يملك من الخبرة العملية كثيرًا.لكن ما حدث في اليوم المشئوم كشف حقيقته أمام الجميع، فالجاني انفرد بالطفلة الصغيرة داخل الفصل في وقت الفسحة، واستغل عدم إدراكها ونزع ملابسها، وبدأ في ملامسة الأعضاء الحساسة بجسدها، ولم يكتفِ بذلك فقط، بل عنفها وهددها حتى لا تخبر أحدًا بما حدث.ذهبت المعلمة سريعًا إلى مكتب مدير المدرسة، وحررت شكوى ضد الجاني، وذلك اليوم كان الفاصل في حياة المعلمة، حين قررت إنهاء مسيرتها التعليمية، وتكريس حياتها لمناهضة ظاهرة التحرش الجنسى بالأطفال.بدأت "صفاء" خطوتها الجديدة منذ عامين، وأسست مركزًا توعويًا للأطفال داخل مدينة المحلة الكبرى، لتعمل به كأخصائية علاج نفسي، بعد أن درست الأمر جيدًا، والتحقت بالعديد من الورش المختصة بالتأهيل النفسي لضحايا التحرش الجنسي من الصغار."كيف أحمي جسدي؟"، كان اسم الورشة التوعوية التي نظمتها "صفاء" في المدينة، لتستهدف تعليم الأطفال طرق الدفاع عن النفس فى مواجهة التحرش الجنسي، سواء كان داخل المدارس والأماكن العامة أو حتى في منازلهم.استخدمت "صفاء" آليات تعليمية بسيطة لتأهيل الأطفال نفسيًا، كان أبرزها عرض مقاطع فيديو توضح أماكن الأعضاء في الجسم، التى لا يجب أن يسمح الطفل لأى شخص بملامستها أو الاقتراب منها، واستطاعت بذلك الأسلوب علاج العديد من الأطفال ضحايا التحرش الجنسي.أشارت أيضًا إلى المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق الأهالي في هذا الشأن، قائلة: "لابد من معاملة الصغار ضحيايا التحرش بشكل معين، فمن الصعب حبس الوالدان للطفل فى المنزل ومنعه من التعامل مع الناس، إذ تعرض للتحرش الجنسي، لأن تعنيف الطفل الضحية يجعله ساخطًا على كل من حوله".