تونس والصين تبحثان جهود مكافحة كورونا

بحث رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الصين بتونس، جانغ جيان، جهود مكافحة فيروس "كورونا".ونوه مشيشي، في بيان رئاسة مجلس الوزراء التونسي، بوقوف الصين الدائم إلى جانب تونس في جهودها من أجل مكافحة فيروس كورونا، متوجها بالشكر إلى الحكومة الصينية على تقديم مائتي ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" كهبة لتونس، والتي ستصل في الأيام القادمة.وأكد رئيس الوزراء التونسي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرا أن التعاون بين الصين وتونس يجب أن يرتقي إلى مستوى الشراكة الحقيقية، عبر وجود شركات استثمارية عملاقة بين البلدين وتطوير التعاون، خاصة في مجال البنية التحتية.من جهته، عبر سفير الصين بتونس عن استعداد بلاده لمواصلة مساعدة تونس في مجابهة الوباء قدر الإمكان، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في مجال البنية التحتية وفي المجال الصحي.وأضاف أن الصين ترغب في زيادة عدد السائحين إلي تونس، وفي زيادة حجم الصادرات خاصة من زيت الزيتون.