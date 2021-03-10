رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس والصين تبحثان جهود مكافحة كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:50 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
ا ش ا
طباعة
بحث رئيس الوزراء التونسي، هشام مشيشي، اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الصين بتونس، جانغ جيان، جهود مكافحة فيروس "كورونا".

ونوه مشيشي، في بيان رئاسة مجلس الوزراء التونسي، بوقوف الصين الدائم إلى جانب تونس في جهودها من أجل مكافحة فيروس كورونا، متوجها بالشكر إلى الحكومة الصينية على تقديم مائتي ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" كهبة لتونس، والتي ستصل في الأيام القادمة.

وأكد رئيس الوزراء التونسي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرا أن التعاون بين الصين وتونس يجب أن يرتقي إلى مستوى الشراكة الحقيقية، عبر وجود شركات استثمارية عملاقة بين البلدين وتطوير التعاون، خاصة في مجال البنية التحتية.

من جهته، عبر سفير الصين بتونس عن استعداد بلاده لمواصلة مساعدة تونس في مجابهة الوباء قدر الإمكان، مؤكدًا رغبة بلاده في تطوير التعاون بين البلدين، خاصة في مجال البنية التحتية وفي المجال الصحي.

وأضاف أن الصين ترغب في زيادة عدد السائحين إلي تونس، وفي زيادة حجم الصادرات خاصة من زيت الزيتون.

موضوعات متعلقة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

الأكثر قراءة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات