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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تهنئ شعبها وملوك وزعماء الأمتين العربية والإسلامية بالإسراء والمعراج

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:25 م
محمود عباس
محمود عباس
وكالات
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هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، شعبه الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف يوم غد الخميس.

كما هنأ ملوك وزعماء الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهما، بهذه المناسبة.

وأعرب عن أمله بأن يعيد الله سبحانه وتعالى، هذه المناسبة المباركة العام المقبل، وقد تحققت أماني شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

وتمنى أن تنعم الأمتان العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود هذه المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي.

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