البعثة الأممية: منح الثقة لحكومة الدبيبة فرصة لتحقيق الاستقرار

ثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأربعاء، خطوة منح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرة أن البلاد باتت أمام فرصة حقيقية لتحقيق الوحدة والاستقرار واستعادة السيادة الكاملة.ووجهت البعثة في بيان التهنئة لليبيين بعد جلسة منح الثقة للحكومة والتي انعقدت في سرت، مضيفة: "بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدمًا نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل".وتابع البيان: "تثني البعثة على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية، وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة".ومنح مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلًا إن "132 نائبًا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".