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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجدة الرومي تتواجد في القاهرة قبل حفلها بقصر القبة بـ 10 أيام

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:24 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
محمد مجدي
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تستعد الفنانة ماجدة الرومي لوضع اللمسات النهائية لحفلها، في القاهرة، والمقرر إقامته في 2 أبريل المقبل بقصر القبة، حيث تجرى عددا من البروفات بالتنسيق مع المايسترو نادر عباسي، قائد أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني في القاهرة.

ومن المقرر أن تتواجد النجمة ماجدة الرومي في مصر قبل الحفل بـ 10 أيام، لإجراء بروفات مكثفة مع أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، ولمتابعة كافة تفاصيل التجهيزات الخاصة بالحفل الذي تنوى النجمة الكبيرة أن يخرج بشكل غير مسبوق، ويحمل العديد من المفاجآت للجمهور المصري.

وكانت النجمة ماجدة الرومي أعربت في وقت سابق عن سعادتها بالعودة والغناء في مصر، خاصة وأن الحفل يقام في أحد أهم القصور التاريخية المصرية التي لم يشهد لسنوات طويلة حفلات فنية مما يضفي على الحفل حالة خاصة ومختلفة، ويعد حفل قصر القبة أول الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021 لتكون بذلك أول فنانة تغني في قصر القبة.

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