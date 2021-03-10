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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء بريطانيا: لم نعرقل تصدير لقاحات كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:24 م
جونسون
جونسون
وكالات
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رفض رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، تلميحات بأن حكومته عرقلت تصدير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، أو مكونات تصنيع هذه اللقاحات، رغم مزاعم رئيس المجلس الأوروبي، تشارل ميشيل.

وقال جونسون أمام البرلمان البريطاني اليوم الأربعاء، في معرض رده الأسبوعي على بعض التساؤلات: "بالتالي أريد تصحيح ما أشار إليه رئيس المجلس الأوروبي بأن المملكة المتحدة تعرقل صادرات اللقاحات".

وأضاف: "دعوني أوضح: لم نعرقل تصدير لقاح واحد مضاد لكوفيد19-، مكونات لقاح".

وتابع بالقول: "وضعتنا هذه الجائحة جميعا على نفس الجانب من المعركة من أجل الصحة العامة، نعارض جميع أشكال النزعة القومية بشأن اللقاح".

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