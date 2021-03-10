بلغاريا تشدد القيود المفروضة لمكافحة كورونا في العاصمة

أعلنت عمدة العاصمة البلغارية صوفيا يوردانكا فانداكوفا، اليوم الأربعاء، تشديد القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.وأوضحت فانداكوفا، في بيان أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، أن الإجراءات الجديدة ستشمل مختلف مناطق العاصمة صوفيا، حيث تقرر تعليق الدراسة وتحويل الطلاب لنظام الدراسة عن بعد لمدة أسبوعين بدءا من يوم 15 إلى 26 مارس الجاري، إلى جانب خفض عدد ساعات عمل المطاعم والحانات من 12 إلى 26 مارس الجاري، ويمكن للأشخاص التنقل داخل بلداتهم ومدنهم، دون الخروج منها.وأضاف أن الإجراءات الجديدة، التي تتضمن أيضًا زيادة أعداد الأقسام المخصصة لرعاية مرضى كورونا في مختلف المستشفيات، تأتي في إطار خطط الحكومة البلغارية الرامية لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف أرجاء العاصمة صوفيا خلال الأسبوع الماضي.