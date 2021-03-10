الصين تؤكد التزامها بمواصلة التعاون الدولي للحد من الفقر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إن الصين ستواصل المشاركة بنشاط في التعاون الدولي للحد من الفقر، بينما تعمل على القضاء على الفقر في البلاد.وأضاف جيان في تصريح اليوم، تعليقا على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصين بشأن إعلانها القضاء على الفقر المدقع أن الصين ستواصل مساعدة البلدان النامية على تحسين بناء قدراتها من خلال القنوات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتنفذ بنشاط التعاون الدولي في الحد من الفقر لدفع هذه العملية إلى الأمام على الصعيد الدولي.وأضاف جيان "أن البناء المشترك لـ" الحزام والطريق" سينتشل 6ر7 مليون شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر في البلاد على طول المبادرة".