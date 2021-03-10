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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحزاب ومنظمات تونسية تدعم الحزب الدستوري وتطالب باستقالة «المشيشي»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:18 م
المشيشي
المشيشي
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، عن وجود أحزاب ومنظمات دعمت الحزب الدستوري الحر وتطالب باستقالة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، والمقرب من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم الحركة النهضة التونسية.

ومن جهته، كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد وصف الأزمة بحرب الاستنزاف الطويلة، وقال خلال لقائه أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وهما من الأحزاب المعارضة الداعمة له، أمس الأربعاء، استعداده مواصلة خوض هذه المعركة بالقانون، وهو ما ينبئ باستمرار الوضع السياسي على حاله وتواصل القطيعة بين مؤسسات الحكم، وذلك بحسب فضائية العربية الإخبارية.

و أوضح الرئيس التونسي، أنها حرب استنزاف طويلة أرادوها من أجل المناصب والأموال، لكن ليتأكدوا أن محاولات الاستنزاف فاشلة ومآلها مزبلة التاريخ، مضيفًا لا نخاف أبدًا من مواصلة خوض هده المعارك من أجل الشعب وحقوقه المسلوبة على مدى عقود".

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