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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يهنئ «المنفي» بنيل الحكومة الموحدة ثقة البرلمان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:18 م
قيس سعيد
قيس سعيد
عبير سليم
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هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بنيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ثقة البرلمان، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل.

ومنح البرلمان الليبي، صباح اليوم، الثقة للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث صوت 132 نائبا بمنح الثقة للحكومة الليبية.

وأمس اقترح النواب على "الدبيبة"، خلال الجلسة التي شهدت حضور 135 نائبا، تغييرات وتعديلات على تشكيلة الحكومة، بإعادة النظر في بعض الشخصيات المرشحة، لتمريرها.

وأوضح "الدبيبة" للنواب الظروف التي أحاطت تكوين الحكومة، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع أملًا في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.

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