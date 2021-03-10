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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عابد عن مشروعات النقل العام: المواطنون سيتركون سياراتهم الفارهة لاستخدامها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:18 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر تسير في طريق التنمية الحقيقية، ونشاهد كل يوم تطورا جديدا في مجال النقل سواء مترو الأنفاق أو القطارات، وكل يوم هناك إنجاز جديد.

وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات، في كلمته خلال اجتماع اللجنه اليوم، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارات ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال سنتين أو ثلاثة المواطنين لن يستخدموا سياراتهم الخاصة حتى أصحاب الفارهة منها، سيتركونها ويستخدمون وسائل المواصلات الحديثة التي توفرها الدولة سواء مترو الأنفاق أو المونوريل أو القطارات السريعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

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