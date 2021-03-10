عابد عن مشروعات النقل العام: المواطنون سيتركون سياراتهم الفارهة لاستخدامها
الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:18 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مصر تسير في طريق التنمية الحقيقية، ونشاهد كل يوم تطورا جديدا في مجال النقل سواء مترو الأنفاق أو القطارات، وكل يوم هناك إنجاز جديد.
وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات، في كلمته خلال اجتماع اللجنه اليوم، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارات ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال سنتين أو ثلاثة المواطنين لن يستخدموا سياراتهم الخاصة حتى أصحاب الفارهة منها، سيتركونها ويستخدمون وسائل المواصلات الحديثة التي توفرها الدولة سواء مترو الأنفاق أو المونوريل أو القطارات السريعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وأضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات، في كلمته خلال اجتماع اللجنه اليوم، أن هناك تعاون مثمر بين الوزارات ما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال سنتين أو ثلاثة المواطنين لن يستخدموا سياراتهم الخاصة حتى أصحاب الفارهة منها، سيتركونها ويستخدمون وسائل المواصلات الحديثة التي توفرها الدولة سواء مترو الأنفاق أو المونوريل أو القطارات السريعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.