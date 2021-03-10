الصين حول اجتماع وشيك مع أمريكا: هناك اتفاق على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" إن الجانبين الصيني والأمريكي اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين.جاء ذلك في تصريح اليوم الأربعاء، ردا على تقارير لوكالات أنباء عالمية وصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، بأن واشنطن تناقش مع بكين دعوة رئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية "يانغ جيه تشي" وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي "جيك سوليفان"؛ لعقد اجتماع رفيع المستوى في ألاسكا بصيغة "2+2".وأضاف جيان إن "الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي جو بايدن أجريا محادثة هاتفية ناجحة بمناسبة عشية رأس السنة القمرية الصينية، واتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الصين والولايات المتحدة".