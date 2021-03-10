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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:35 م
جريدة الدستور
خلف جابر
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صدر خلال هذا الأسبوع كتاب "ترافد النصوص في نماذج من شعر عبدالوهاب البياتي"، عن المكتب العربي للمعارف بالقاهرة، للباحث والناقد التونسي عادل كريمي الذي يحاول فيه تقديم نظرة مختلفة للتجربة الشعرية للشاعر العراقي الشهير عبدالوهاب البياتي.

ويعدّ عبدالوهاب البيّاتي رائدًا من روّاد الشعر العربي الحديث، له تجربة شعرية متنوّعة حظيت بدراسات معمّقة منذ سنوات عديدة، شملت الخصائص الفنيّة لقصائده كالإيقاع واللغة الشعرية والرموز والأساطير والأقنعة، والخصائص المضمونية التّي تتعلق أساسًا بالقضايا التّي تتعلق بالإنسان عامة، كالحبّ والثّورة والسياسة.. إلخ.

ويوضح الناقد التونسي في كتابه أنه الملاحظ أن تجربة عبدالوهاب البياتي الشعرية تغري القراء والباحثين، وتدعوهم إلى مزيد من التأمل فيها وتوجيهها وجهات أخرى جديدة من خلال إخضاع قصائدها إلى التشريح من جديد، ودراستها دراسة مختلفة عمّا سبق.

ويسلط «كريمي» الضوء على دراسة مجموعة مختارة من قصائد البياتي، تحتاج للدراسة والتعمق فيها، من خلال أسلوب الترافد النصي، أو ما يسميه النقاد الغربيين "التناص" أو "التداخل النصي"، موضحًا: "قصائد عبدالوهاب البياتي، تنفتح على نصوص مختلفة المصادر، وتتفاعل معها تفاعلًا مخصوصًا، تجعل القارئ في حيرة من أمره، ويجد صعوبة من الفصل بين النصوص الأصلية والنصوص الزائرة".

وفي كتابه، يحاول الباحث الإجابة على أسئلة متعلقة بالنصوص الأخرى وقصائد البياتي، والتجانس بينها، وإلى أي حد استطاعت هذه النصوص الزائرة أن تحقق التفاعل معها، مع المحافظة على خصوصيتها وتميزها".

«كريمي» هو ناقد تونسي من ولاية قفصة، حاصل على شهادة الاستاذية في اللغة والآداب والحضارة العربية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان سنة 2010.

كما حصل على شهادة الماجستير في الأدب المقارن ببحث عنوانه "الذات وعلاقتها بالمكان في شعر عبدالوهاب البياتي"، وهذا البحث صدر في شكل كتاب عن دار"نور-نشر" بالمملكة المغربية سنة 2017.

«كريمي» أيضًا شارك في ملتقيات دولية وندوات علمية مختلفة، ولديه قصائد شعرية منشورة في مجلات عربية مختلفة.

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