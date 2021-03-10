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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«السراج» يؤكد استعداده لتسليم المسؤوليات لحكومة «الدبيبة»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:16 م
السراج
السراج
عبير سليم
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أعلن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، أن ما تم اليوم من منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان له، استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات للحكومة الجديدة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

ومنح البرلمان الليبي، صباح اليوم، الثقة للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث صوت 132 نائبا بمنح الثقة للحكومة الليبية.

وأمس اقترح النواب على "الدبيبة"، خلال الجلسة التي شهدت حضور 135 نائبا، تغييرات وتعديلات على تشكيلة الحكومة، بإعادة النظر في بعض الشخصيات المرشحة، لتمريرها.

وأوضح "الدبيبة" للنواب الظروف التي أحاطت تكوين الحكومة، مشيرًا إلى أنه غير مرتاح لوجود هذا العدد الكبير من الوزراء، ولكن رغبته في توحيد الليبيين اضطرته لإشراك الجميع، أملًا في تحقيق تمثيل لكامل مدن ومناطق ليبيا.

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