«المعادى العسكري» يستقبل خبيرا عالميا بجراحات الأوعية الدموية

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الأستاذ الدكتور حسام فاروق السيد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة أوهايو، وذلك فى الفترة من 19 وحتى 28 مارس الحالي.وتستقبل المستشفى الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال الفترة المتواجد بها الخبير بمصر.