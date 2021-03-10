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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«دكان الفرحة».. أمهات اليتيمات بسوهاج يشكرن الرئيس على تجهيز بناتهن (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:12 م
أمهات اليتيمات
أمهات اليتيمات
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وسط فرحة كبيرة من أهالي محافظة سوهاج، تسلمت الفتيات اليتيمات والأسر الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج الأجهزة المنزلية من صندوق "تحيا مصر" بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ضمن مبادرة الصندوق "دكان الفرحة" الذي أطلقه الصندوق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة 2000 فتاة في تكاليف الزواج.

وحضر عدد من أهالى وأقارب الفتيات للاحتفال معهن بتسليم الأجهزة من الصندوق ومباركة محافظ سوهاج، وانطلقت الزغاريد والمزمار البلدى للاحتفال.

وتقدمت "أم إسراء" والدة إحدى الفتيات المشاركات في استلام الأجهزة من الصندوق بالشكر لرئيس الجمهورية ومحافظ سوهاج وكل من ساهم في إدخال السرور على قلوب الفتيات اليتيمات.

يذكر أن الأجهزة المقدمة تشمل العديد من مستلزمات الزواج ومنها "بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وسخان، ومكواة، ومروحة، ومرتبة إسفنجية، ومجموعة من مستحضرات التجميل".
«دكان الفرحة».. أمهات اليتيمات بسوهاج يشكرن الرئيس على تجهيز بناتهن (فيديو)
«دكان الفرحة».. أمهات اليتيمات بسوهاج يشكرن الرئيس على تجهيز بناتهن (فيديو)
«دكان الفرحة».. أمهات اليتيمات بسوهاج يشكرن الرئيس على تجهيز بناتهن (فيديو)
«دكان الفرحة».. أمهات اليتيمات بسوهاج يشكرن الرئيس على تجهيز بناتهن (فيديو)

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