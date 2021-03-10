«بحوث الشباب المصري» تصدر فيديو تعريفي حول «الجينوم المرجعي»

أطلقت وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري، فيديو تعريفي حول مشروع "الجينوم" المرجعي أحد أعظم أعمال الاستكشاف في التاريخ ولا يضاهيه أي كشف علمي تم على مر العصور.ويعد "الجينوم" المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وهوعبارة عن إنشاء المركز المصري للجينوم الذي سيكون عبارة عن معمل وطني متخصص في أبحاث الجينوم ويستضيفه مركز البحوث والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع، وبمشاركة كل الجهات البحثية المصرية ذات الخبرة في علم الجينوم، تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي.يشارك في المشروع عدد من الجهات العلمية والتنفيذية في الدولة المصرية، متمثلة في وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركز بحثي ومؤسسة مجتمع مدني، ينتهي تنفيذ المشروع نهاية عام 2025.