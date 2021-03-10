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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أنباء عن تعطل بعض المواقع الإلكترونية الحكومية الروسية عن العمل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:11 م
روسيا
روسيا
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توقفت المواقع الإلكترونية للكرملين والحكومة ومجلس الدوما ومجلس الاتحاد في روسيا عن العمل، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد موقع (داونديتيكتور) الإلكتروني، الذي يراقب فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة حسبما نقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية بأن سكان موسكو وسانت بطرسبورج وفولوجدا وروستوف على الدون ومدن رئيسية أخرى أبلغوا عن أعطال في خدمات "روستيليكوم" للاتصالات والانترنت.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فقد اشتكى 93% من المستخدمين من مشاكل الإنترنت، و4% من شكاوى تتعلق بتشغيل جميع الخدمات، فيما يشكو 2% من تشغيل التلفزيون.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن الموقع الرسمي للكرملين يعمل، ولكنه لم يستبعد أعطالا محتملة.

وقال بيسكوف، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان هناك أعطال في موقع الكرملين وعدد من المواقع الحكومية الأخرى، "رأينا تقارير، ولكن لم يتأكد لدينا شئ، كل شئ عندنا يعمل" مشيرا إلى أنه يتواجد أمام جهاز كمبيوتر، وأن موقع الكرملين يعمل، غير مستبعد أن يكون هناك بعض الخلل.

جدير بالذكر أن صحيفة (نيويورك تايميز) الأمريكية نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر لم تذكر هويتها، أن الولايات المتحدة ستنفذ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة هجمات سيبرانية مضادة سرية، سيعرف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمخابرات الروسية والجيش، ولن تكون معروفة للعالم الخارجي.

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