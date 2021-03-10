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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختناق 5 عاملات نتيجة تسرب غاز داخل مصنع ببورسعيد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:07 م
اسعاف
اسعاف
بورسعيد:شيماء رشاد
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أصيبت 5 عاملات داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم الأربعاء، باختناق إثر استنشاق غاز تم تسريبه بسبب كسر في إحدى مواسير المواد الكيماوية.

ودفعت هيئة الإسعاف بثلاث سيارت وتم نقل 5 حالات لمستشفى السلام وهن: آية محمد بكر، 19 سنة، ورحمة محمد عبدالطيف، 18 سنة، وفاطمة أحمد عبدالحميد، 30 سنة، إيمان السيد 20 سنة، وأشرقت عبدالصمد 18 سنة، وهدير محمد محمد 28 سنة، جميعهن مصابات بحالة اختناق والحالة العامة للجميع مستقرة.

وأمر اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق من البحث الجنائي لمعرفة أسباب الحادث وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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