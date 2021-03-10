قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود

أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من (الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطري - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز).حيث تم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبي على عدد ١٧٠ طفلا و٣٠ حالة جراحية وصرف أدوية مجانية لهم.كما تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية لعدد (٣٠) دارس وتنظيم ورشة عمل لأطفال القرية تضمنت الرسم والتلوين وعروض فنية وإلقاء الشعر والغناء، كما تم توزيع مستلزمات المدارس وبعض الهدايا على الأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والتوعية بقضايا المرأة وحقوقها وتوعية الأهالي حول تنظيم الأسرة في الإسلام ومخاطر الزواج المبكر.كما تم خلال القافلة توفير سيارة غذاء بأسعار مخفضة وأسطوانات بوتجاز وتوعية المواطنين بكيفية التعامل في حال حدوث حوادث وإصابات وأهمية ترشيد استخدام المياه.إلى جانب صيانة ٣٠ عمود كهرباء وتركيب ٥ كشافات وتغيير ١٠ لمبات وزراعة ١٠ أشجار فيكس بمقابر القرية.