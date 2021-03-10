رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية بمركز إيتاي البارود

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:06 م
قافلة سكانية شاملة
قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية
البحيرة معوض هويدى
طباعة
أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل السكانية والشاملة، وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالديوان العام بتنظيم قافلة سكانية شاملة بقرية الإبراهيمية بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة من (الصحة - محو الأمية وتعليم الكبار - الطب البيطري - شركة مياة الشرب بالبحيرة - التموين - قسم الكهرباء بالمركز).

حيث تم تقديم الخدمات الطبية بتوقيع الكشف الطبي على عدد ١٧٠ طفلا و٣٠ حالة جراحية وصرف أدوية مجانية لهم.

كما تم عقد امتحان فوري لمحو الأمية لعدد (٣٠) دارس وتنظيم ورشة عمل لأطفال القرية تضمنت الرسم والتلوين وعروض فنية وإلقاء الشعر والغناء، كما تم توزيع مستلزمات المدارس وبعض الهدايا على الأطفال، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والتوعية بقضايا المرأة وحقوقها وتوعية الأهالي حول تنظيم الأسرة في الإسلام ومخاطر الزواج المبكر.

كما تم خلال القافلة توفير سيارة غذاء بأسعار مخفضة وأسطوانات بوتجاز وتوعية المواطنين بكيفية التعامل في حال حدوث حوادث وإصابات وأهمية ترشيد استخدام المياه.

إلى جانب صيانة ٣٠ عمود كهرباء وتركيب ٥ كشافات وتغيير ١٠ لمبات وزراعة ١٠ أشجار فيكس بمقابر القرية.

موضوعات متعلقة

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

الأكثر قراءة

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات