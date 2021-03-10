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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة جديدة.. مدير مستشفى الفيوم: حالة مصابي حادث سيارة البترول صعبة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:06 م
مدير مستشفى الفيوم
مدير مستشفى الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور محمد عبدالله، مدير مستشفى الفيوم العام، إن المستشفى استقبل حالات من حادث تصادم سيارة نقل محملة بمادة كاوية "شبة" بميكروباص، معظمها حالات اختناق وأطفال تم التعامل معهم في أقسام الاستقبال والطوارئ والحروق، وتوفيت حالة أخرى منذ قليل ليرتفع الوفيات إلى 6 حالات.

وأضاف لـ"الدستور" أن الإصابات ما بين متوسطة وصعبة ولم تخرج أي حالة حتى الآن لاحتياج الجميع لفترة من العلاج، لافتا إلى استدعاء الفرق الطبية والتمريض للتعامل مع الحادث الكبير، وتم استدعاء قسم الحروق كاملًا خلال 10 دقائق من إبلاغهم بالحادث، وكان متوفر 6 أطباء و6 تمريض وتم تعزيز الموقف والتمريض والأطباء ومنع الإجازات.

ووقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل محملة بـ"الشبة" بالقرب من بيت الري طريق جرزا نطاق مدينة طامية، وأثناء سير السيارة تجاوزت سرعتها ما أدى إلى تصادهما بالسيارة الميكروباص وانقلابها، وانسكبت المادة على ركاب الميكروباص ما أدى إلى إصابة الركاب بحروق واختناق، مع وجود أشلاء جثث وكسور بجماجم أشخاص.

وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، مفادة اصطدام سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، ما أدى إلى مصرع 5 وإصابة 14 آخرين، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث ونقل الجثث والمصابين لمستشفى الفيوم العام وطامية، ووصل فجر اليوم لمستشفى طامية 3 جماجم وعمود فقري وقدم وأشلاء ضحايا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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