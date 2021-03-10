برلماني يطالب بتشديد عقوبة المتحرشين بالأطفال

دعا عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة سن تشريعات تتناسب مع حجم الجُّرم الخاص بالتحرش بالأطفال باعتبارها جرائم شاذة وغير إنسانية وغير مبررة والعمل على حماية الأطفال بعقوبات تصل للإعدام في حالة هتك عرضهم أو التحرش بهم.وشدد مغاوري في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هناك ضوابط وقيود للتحقق من واقعة التحرش بحيث لا يحكم على برئ ظلمًا.أشار مغاوري، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أهمية عزل المتحرشين بالأطفال، خاصة أولئك المصابون بأمراض نفسية حتى لا يؤذون أطفالًا آخرين.وشهدت منطقة المعادي، أمس الأول، واقعة تحرش بطفلة صغيرة وتم ضبط المتهم وتباشر النيابة العامة التحقيق.