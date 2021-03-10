«بصيص أمل».. مبادرة عربية لإنهاء الحرب في سوريا وإفشال المخطط التركي

إنهاء الحرب السورية

قانون قيصر

العقوبات أثرت على الشعب السوري

تركيا تسعى لهدم سوريا

عشر سنوات مرت على إندلاع الحرب في سوريا، خلفت الكثير من الدمار، واللاجئين في شتى أنحاء العالم، هاربين من جحيم النيران الذي لم يتوقف في بلادهم.يعد إنهاء الحرب في سوريا خلم يراود أيا من يشاهد كا يحدث هناك، فيما جاءت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، أمس، بضرورة عودة سوريا إلى محيطها العربي في جامعة الجول وإنهاء الحرب، ليفتح الطريق أمام التحرك لإنهاء معاناة السوريين.في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري كمال الجفا:"عشر سنوات من الحرب الظالمة على سورية أين العالم بأجمع أن هذه الحرب لم تكن في يوما من الأيام لا من أجل حرية الشعب السوري ولا من أجل سعادته ورفاهيته بل تم التخطيط لها بعناية وتخيط وإدارة من قبل الإدارة الأمريكية لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشرت به كوندليزا رايس خلال حرب عام ٢٠٠٦ على لبنان".وأوضح الجفا، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن "حاليا هناك خطة جديدة يجب اتباعها لأنهاء هذه الماساة التي أتعبت الجميع واستنزفت الجميع وكان الشعب السوري هو الأكثر تسديدا لفاتورتها من حيث التدمير والتهجير والجوع والقهر الذي تعرض له معظم السوريين".وتابع "ليس غريبا عن الإمارات موقفها الجديد القديم فهي من الدول العربية القليلة التي لم تغلق أبوابها أمام السوريين جميعًا، ولم تسمح بأقامة أي مؤسسات رسمية او نشاطات سياسية لمكونات المعارضة السورية ولم تغلق السفارة السورية لديها، بل لم توقف اتصالاتها وخطوطها الساخنه مع الحكومة السورية وكانت مطاراتها مفتوحة أمام المسؤولين السوريين بكافة مستوياتهم كمحطات عبور الى عواصم العالم".وأوضح أن "تصريحات وزير خارجية الإمارات حول قانون قيصر لايدع مجالا للشك بأن المرحلة القادمة ستشهد تحركا عربيا ودوليا لأعادة تقييم الأضرار التي ألحقها هذا القانون الجائر بكل مكونات الشعب السوري وربما يؤدي هذا الحراك الى تقويض بعض بنود هذا القانون أو تعديلها أو ايجاد مقاربات جديدة لتخفيف الضغط والحصار عن الشعب السوري"، مؤكدًا أن السوريين بحاجة الى قراءاة جديدة ومواقف جديدة من جميع الأشقاء العرب وليس فقط الاماراتيين والمصريين بل من الجميع وبلا استثناء.وشرح أن الوضع الأقتصادي في سورية هو الأسوأ منذ عشر سنوات وتأثير العقوبات الدولية شملت السوريين كافة، والأنهيارات المتتالية التي يشهدها سعر صرف الليرة السورية تجاوز ال ٢٥ % شهريًا، ودخلت ملايين الأسر السورية في دائرة الفقر المدقع بعد أن كانت سورية من أولى الدول العربية المكتفية ذاتيا من حيث الغذاء والدواء وأصبحت معدل رواتب القطاع العام لاتتجاوز ٢٥ دولار شهريا بعد أن كان متوسط الراتب الشهري مابين ٣٥٠ الى ٤٠٠ دولار شهريا.وأضاف الخبير العسكري "التحديات القادمة كبيرة والتصدعات التي شهدتها العلاقات العربية العربية تحتاج لعمل شاق ومضني وكبير جدا ولا تستيطع دولة واحدة انتشال الخروج من هذا الواقع المؤلم ومن الضروري أن يتم صفحة جديدة ونسيان الماضي والتعالي عن الأوجاع والالاف والتشققات التي سببها ما سمي الربيع العربي الذي توقف على أسوار دمشق وليس فقط مطلوب عودة العرب الى دمشق بل مطلوب أيضا من العرب حماية دمشق ومساعدتها في اعادة ابنائها اليها وإعادة بناء ما دمرته المجموعات المسلحة بعد عشر سنوات من الحرب الطاحنة، فسوريا بحاجة للعرب".وأكد أن الشعب السوري وقيادته يرحبون بكل الجهود الصادقة والأخوية والتي توقف العدوان وترفع الحصار وتكبح الأطماع التركية والإسرائيلية في اراضيها وتعيد الطمأنينة لاهلها ولأطفالها الذين ولدوا وترعرعوا على اصوات القذائف ورائحة البارود وطعم الموت.من جانبه، قال النائب السوري محمد فواز، إنه بعد عشر سنوات من الحرب السورية، لا زالت الضغوط الدولية لقوى تحالف الشر بقيادة تركيا في ازدياد، خاصةً بعد فشلهم الواضح في احتلال الدولة السورية.وأكد في تصريحاته لـ«الدستور»، أن مرحلة الضغط الإقتصادي الخانق على الشعب السوري ومحاولة خلق ثورة الجوع في الدولة السورية قبيل الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية - وهذا بحكم القانون الدولي - هو خرق لسيادة دولة مستقلة واحتلال غير شرعي لأراضيها يعاقب عليه القانون.وأضاف "طرح أي أجندة حل سياسية فهي غير قابلة للمناقشة تحت ظل الإحتلال التركي الأمريكي للأراضي السورية ونهب نفطها وقمحها ومائها بهدف تجويع الشعب السوري والضغط على حكومته للقبول بالتفاوض المذل".