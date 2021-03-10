شقة واشتراك بالمدينة الرياضية.. حوافز انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على برنامج الحوافز المقترحة التى ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاختيار من بين البدائل المطروحة به، سواء فيما يتعلق بالحصول على بدل السكن، أو بدل الانتقالات، وكذا ما يخص الاشتراك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى لمختلف الخدمات التى ستتم إتاحتها بالعاصمة والمناطق المحيطة بها.وتتعلق الحوافز بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تتم إقامتها ضمن مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة، بمتوسط مساحة تصل إلى 118م2، فقد وافق مجلس الوزراء على برنامج دعم وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على هذه الوحدات، كما تمت الموافقة على تيسيرات فى السداد للراغبين من الوظائف العليا فى الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني "R3" بالعاصمة الإدارية الجديدة.وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيقتصر الحافز المالى على حصوله على بدل انتقال يستخدم لسداد تكلفة التنقلات.وتمت الإشارة إلى أن منح الحافز المالي للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يخضع لعدد من الضوابط، ومن المقرر أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد موعد طرح وحدات المشروعات المختلفة، على أن يقتصر الطرح على الموظفين المنتقلين فقط.كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمختلف المرافق والشبكات الخاصة بمشروع سكن الموظفين بمدينة بدر، حيث وصلت معدلات الإنجاز الكلية للمرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بمدينة بدر إلى نحو 95%.وفيما يتعلق بالاشتراك فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق المجلس على إقرار خصم بنسبة 50% على قيمة العضوية بالمدينة، وذلك لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى أن المدينة الرياضية مقامة على مساحة تصل إلى 93 فدانًا، وتتكون من صالة مغطاة تتسع لنحو 7000 مقعد، هذا بالإضافة إلى ملاعب مكشوفة، وصالة للألعاب القتالية، وصالة لذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صالة للجمباز، ومجمع حمامات السباحة، ومبنى الاسكواش.كما تتضمن المدينة ملعب كرة قدم رئيسيا، وثلاثة ملاعب كرة قدم تدريبية، وعدد 10 ملاعب كرة قدم خماسي، إلى جانب مبنى ملعب التنس الرئيسى، و8 ملاعب تنس للتدريب، بالإضافة إلى 3 كافيتريات، ومنطقة ألعاب للأطفال.وحول الخدمات الرئيسية المتاحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الإشارة إلى مجموعة الخدمات التى تنفذ بمنطقة إسكان الموظفين بمدينة بدر، مشروع "سكن مصر"، والتى تتضمن إقامة حضانتين، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسي، إلى جانب إقامة مدرسة للتعليم الثانوى، وسوق مركزية، بالإضافة إلى ثلاث أسواق صغيرة نموذج 8 محلات، وكذا تنفيذ مخبزين، وملعب خماسي، كما تم التطرق إلى مبانى الخدمات الرئيسية الموجودة بمدينة بدر، ومدى قربها من منطقة سكن الموظفين.كما تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات الموجودة فى نطاق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية.كما تم التطرق إلى وسائل النقل الجماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بعدد 16 حزمة، تضم 48 خطًا، بإجمالى 192 أتوبيسًا، سيتم تنفيذها على مراحل، وذلك من خلال نقاط تجمع رئيسية للركوب بإقليم القاهرة الكبرى، إلى جانب تسيير خطوط نقل جماعى لربط مدينة بدر "منطقة سكن الموظفين" بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل الجماعى الجارى تنفيذها تيسيرًا لحركة التنقلات، ومنها مشروع القطار المكهرب، ومشروع "مونوريل" العاصمة.وحول المنشآت التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الاشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس الحكومية، فإنه يوجد بالحى السكنى الثانى مقر للمدرسة المصرية اليابانية، وكذا مدرسة رسمية للغات، وأخرى تجريبى، كما توجد مجموعة من المدارس الخاصة فى منطقة الحى السكنى الثانى أيضًا، هذا إلى جانب عدد من الجامعات الموجودة فى نطاق إقليم شرق القاهرة، والتى يصل عددها إلى نحو 20 جامعة بعدد 7 مدن على مستوى الإقليم، تمثل مختلف الأنماط ما بين الحكومية، والخاصة، والدولية.