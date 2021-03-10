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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أروى جودة تنضم لأسرة مسلسل «حرب أهلية»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:01 م
أروى جودة
أروى جودة
دعاء عبد المقصود
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انضمت الفنانة أروى جودة، لأسرة مسلسل "حرب أهلية" الذي تقوم ببطولته النجمة يسرا، وتعاقدت مؤخرا بشكل رسمي على الانضمام لأبطال المسلسل الذى بدأ تصويره منذ 3 أسابيع استعدادا لعرضه في شهر رمضان المقبل ومن المقرر ان تبدأ الفنانة تصوير دورها بالعمل خلال أيام.

وكانت شركة سينرجى قد كشفت عن البوستر الرسمي لمسلسل «حرب أهلية» الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وتتعاون فيه يسرا لأول مرة مع الفنان باسل خياط، بينما ظهر الثنائي علي البوستر الرئيسي الذي نشره المنتج جمال العدل عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتتعرض يسرا خلال أحداث المسلسل لعدد من المشكلات النفسية والعصبية، بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها، وتجسد جميلة عوض دور ابنتها الوحيدة بالعمل.

المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، ويجري التعاقد مع باقي أبطال العمل،وسيعرض في شهر رمضان المقبل.

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