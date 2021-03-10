السيسى أمر بنقلها لمستشفى عسكرى.. من هى الإعلامية ملك إسماعيل المصابة بكورونا؟

بعد مناشدة نجلها خلال أحد البرامج التلفزيونية، وفي استجابة سريعة، تدخل الرئيس السيسي ليأمر بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل (85 عامًا) والتي تعاني من مضاعفات كورونا ونقلها لأحد المستشفيات العسكرية.ترصد"الدستور" أبرز المعلومات عنها.-من مواليد 26 مارس عام 1936.-عملت بالتليفزيون قبل تخرجها من كلية الآداب بعدة أشهر.-عقب تخرجها تم تعيينها بمبلغ 19 جنيهأ.- أستمر عملها في التليفزيون المصري أكثر من 30 عام.- قدمت برامج منها دائرة الضوء، فرصة العمر، وانتهت ببرنامج سلوكيات وعلى الطريق وعانت من التهديدات لدفاعها عن المظلومين لحد حرق سيارتها.- تقلدت عدة مناصب منها رئيس القناة الأولى، مستشار ونائب رئيس التليفزيون.-تزوجت من مهندس زراعى وانجبت ولد وبنت.