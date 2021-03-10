ميركل تعتزم تحديد موعد بدء التطعيم في العيادات مع رؤساء حكومات الولايات

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لتحديد موعد بدء إتاحة الحصول على تطعيمات مضادة لكورونا في عيادات الأطباء.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء في برلين إن هذا القرار سيُجرى اتخاذه قبيل المشاورات المقبلة بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن احتواء الجائحة المقررة في 22 مارس الجاري.وأوضح المتحدث أن القرار سيكون بناء على توصية من وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات.وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان دعا من قبل في مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار بناء على توصيات وزراء الصحة، حسبما ذكرت متحدثة باسم الوزارة.