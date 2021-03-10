العراق: القبض على 7 إرهابيين مطلوبين جنوب بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على سبعة إرهابيين هاربين جنوبي العاصمة بغداد.وأوضحت المديرية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء أنه بعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة واستمرارًا لعملية ملاحقة ما تبقى من فلول (داعش) الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات بالفرقة 17 وقوة من لواء رئاسة الجمهورية الثاني ولواء 23 من القبض على 7 إرهابيين بمنطقة الدورة جنوبي بغداد بعد أن كانوا هاربين إلى الإقليم.وأضافت أن المقبوض عليهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.