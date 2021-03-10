فيرجينيا هاني: التتويج بلقب ملكة جمال العالم ينادينى

تشارك فيرجينا هاني، بمسابقة ملكة جمال العالم المقرر إقامتها في الفترة من 14 حتى 27 مارس الجاري في تايلاند، بمشاركة 60 فتاة من دول مختلفة.تواصلت "الدستور" مع المتسابقة وكان معها الحوار التالي:--ما هي دراستك وكم يبلغ عمرك؟فرجينيا هاني، 20 عامًا، أدرس التكنولوجيا والاقتصاد بألمانيا.- كيف جاء اشتراكك في مسابقة ملكة جمال مصر؟تعرفت على المسابقة من خلال الإنترنت وأدركت كافة الشروط الخاصة بالمسابقة، وقدمت أحسن ما لدي في كافة الفعاليات.- حدثينا عن أفضل اللحظات بالمسابقة التى أقيمت في مصر؟قبل ترشيحي لمسابقة تايلاند، حصدت لقب «ميس جراند انترناشونال» التى تؤهل لمسابقة ملكة جمال العالم.-كيف تم تأهيلك للمسابقة العالمية؟خلال مشوار التتويج بملكة جمال مصر، كان لزاما على من تتأهل للمسابقة العالمية تحقيق نتائج مميزة في 3 مسابقات مختلفة، وبالفعل نجحت في الفوز بمسابقة "miss elegant" محققة المركز الأول، والمركز الثاني بمسابقة "Miss talent"، والدخول ضمن أفضل 5 متنافسات بمسابقة، "Miss fitness".-ما هو مشروعك داخل المسابقة؟أسعى للعمل على برامج التبادل الثقافى للطلاب exchange"، فدائمًا اتحدث عن العادات والتقاليد المصرية بألمانيا، وأصحح أي مفاهيم مغلوطة.- ما هي الفعاليات التى شاركت بها؟شاركت ضمن مبادرات وفاعليات وزارة الهجرة مثل مبادرة "اتكلم عربي" وتوجهت للصاعقة المصرية برفقة وزيرة الهجرة و"بيج رامي" في فبراير الماضي.- وفكرة التطبيق التى تسعي لإنشاؤه؟أعمل على إنشاء تطبيق يساعد السائح على تحديد اتجاهاته للأماكن المحبب زيارتها بمصر، يشمل خريطة بكافة الأماكن الترفيهية والأماكن السياحية وأرقام المستشفيات، ويستطيع من خلاله شراء تذاكر لأي مكان سياحي وغيرها من الخدمات التي يمكن تشجيع السائح على زيارة مصر.كيف تستعدين لمسابقة تايلاند؟بالفعل هي مسابقة عالمية استعد لها منذ فترة ماضية كي أكون على قدر من المسؤلية، فأنا متواجدة الآن بتايلاند ضمن فعاليات المسابقة التى ستبدأ من 14 مارس، وأتمنى حصل اللقب لأشرف بلدي وأهلى.