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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: يتعين على «تويتر» الامتثال للقوانين الروسية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:20 م
الكرملين
الكرملين
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتيري بيسكوف، تعليقًا على إجراءات هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات بحق شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، ضرورة الامتثال للقوانين الروسية.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن هذه القرارات تهدف لإجبار الشركات العالمية على الامتثال للقوانين الروسية، لا أحد لديه أية رغبة في حظر أي شىء، ولكن اتخاذ إجراءات لإجبار هذه الشركات على الامتثال لقوانيننا هو بالطبع مبرر تمامًا".

وأوضح أن المواطنين الروس يجب أن تكون لديهم إمكانية الوصول إلى جميع موارد الإنترنت في العالم، لافتًا إلى أن وظيفة الرقابة هي التأكد من أن هذه الموارد تعمل في المجال القانوني الروسي، وتمتثل للقوانين والمتطلبات القانونية للإدارات والهيئات الحكومية الروسية.

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