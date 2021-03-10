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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يهدد جماعة جولن: «سنمزقها»

الأربعاء 10/مارس/2021 - 03:22 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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هدد الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، جماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله جولن، التي يتهمها النظام بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016، بالإبادة، قائلا: "سنمزق جماعة جولن".

واستغل أردوغان احتفالية مئوية نشيد الاستقلال الوطني، الذي ألفه الشاعر محمد عاكف أرصوي، لتهديد من سماهم ببعض الدوائر المعادية التي لديها مشكلة مع استقلال تركيا ومستقبلها، من بينها جماعة جولن، التي يقدر عدد أعضائها بنحو مليون شخص داخل تركيا.

وقال أردوغان: "كما مزقنا معاهدة (سيڨر) في الماضي، سنمزق اليوم جماعة جولن وداعش"، في إشارة إلى أن معاهدة سيڨر 10 أغسطس 1920 هي واحدة من سلسلة معاهدات وقعتها دول المركز عقب هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وكانت مصادقة الدولة العثمانية عليها هي المسمار الأخير في نعش تفككها وانهيارها بسبب خسارة قوى المركز في الحرب العالمية الأولى.

ووفقًا لما نقلته جريدة يني تشاغ التركية، قال أردوغان: "أهدى محمد عاكف نشيدا وطنيا تركيا فريدا لهذه الأمة، نحن نرى نشيدنا الوطني ليس فقط رمزا لاستقلالنا، لكن أيضا كنص اتفاق يوحد 84 مليون شخص.. النشيد الوطني هو نقطة التقاء مشتركة لكل المواطنين، وعاكف هو جندي حقيقي للإسلام وشاعر خاص يستخدم اللغة التركية بشكل هائل".

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