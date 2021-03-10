تسليم 56 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية في سوهاج ضمن «دكان الفرحة»

سلم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، 56 جهاز عروسة للفتيات الأولى بالرعاية المقبلات على الزواج ضمن المبادرة الرئاسية "دكان الفرحة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وينفذها صندوق "تحيا مصر"، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الصندوق.وأعرب محافظ سوهاج عن خالص تهانيه للفتيات متمنيا لهن حياة سعيدة، وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم لمحافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج، والاهتمام اللامحدود لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بدور " صندوق تحيا مصر"، وأنشطته المستمرة بسوهاج ودعمه المبادرات الرئاسية ومنها مبادرات "نور حياة" و"أطفال بلا مأوى"، و"حياة كريمة"، وكذلك مبادرة "دكان الفرحة".يذكر أن الأجهزة المقدمة تشمل العديد من مستلزمات الزواج ومنها "بوتاجاز، وغسالة، وثلاجة، وسخان، ومكواة، ومروحة، ومرتبة اسفنجية، ومجموعة من مستحضرات التجميل".