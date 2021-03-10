نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الطالبات في 4 كليات

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، زيارات مفاجئة للوقوف على سير العمل بلجان كليات فرع البنات بمدينة نصر، شملت كليات الهندسة، والصيدلة، والتجارة، والعلوم.وخلال الجولة شدد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في جميع لجان الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الجميع، واطمئن على انتهاء امتحانات الفرقة الإعدادية بكلية الهندسة بنات بالقاهرة، كما اطمئن على أسئلة الامتحان من خلال حواره مع بعض طالبات قسم النظم والحاسبات بالكلية، إضافة إلى وجود أستاذ المادة وسط الطالبات للرد على أي استفسار حول أسئلة الامتحان.رافق نائب رئيس الجامعة في كلية الهندسة كل من الدكتور علي البيلي، وكيل كلية الهندسة بنات، والدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية، والدكتور رجب الصغير، الأستاذ بقسم الكهرباء، وفي كلية العلوم الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، والدكتورة سامية أبو فرحة، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وفي كلية التجارة الدكتورة إلهام عبد الرازق، عميدة الكلية، وفي كلية الصيدلة بنات الدكتورة زينب القصبي زلط، أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.