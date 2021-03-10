التشيك: سنلتقى 800 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر- بيونتك

أعلن رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيش، أن بلاده ستتلقى خلال شهر مارس الجاري 800 ألف جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المطور من شركتي "فايزربيوتك" الأمريكية- الألمانية.وكشف بابيش في تصريحات نقلها راديو "براغ الدولي" عن أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من شأنها أن تعلن في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، عن توفير المزيد من اللقاحات للبلاد.وأشارت آخر البيانات إلى أنه تم تطعيم ما يزيد على 900 ألف شخص ضد "كوفيد-19" في جمهورية التشيك التي سجلت 15 ألفًا و196 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.كما أن هناك 8 آلاف و618 مصابًا بالفيروس يتلقون العلاج بالمستشفيات، من بينهم 1853 مريضًا في حالة حرجة، فيما تم تطعيم 34 ألفًا و973 شخصًا ضد فيروس كورونا خلال أمس.وكان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني، قد حذر في وقت سابق من أن الأسبوع الجاري سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.